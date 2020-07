Hellas Verona-Spal 3-0



Radunovic 6: davvero poco tirato in causa in questa gara. Neutralizza comunque le poche occasioni avvesarie.



Faraoni 7: partita difensivamente perfetta e trova anche la gioia del gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo.



Gunter 6: qualche leggera imprecisione sulle uscite soprattutto contro Petagna. Non rischia però troppo.



Veloso 6,5: posizionato sempre bene, gioca d'anticipo e chiude gli spazi agli avversari nel migliore dei modi.



Lazovic 7: tanta corsa e proposizione in avanti. Confeziona numerosi traversorsi per gli attaccanti, uno dei quali è vincente.



Amrabat 6,5: sempre alti livelli nelle giocate e molto lavoro per i compagni.

(dal 44' s.t. Badu: s.v.)​



Pessina 6: buona tenuta del centrocampo nelle doppie fasi.



Dimarco 7: doppio assist e partita giocata a grandi livelli. Annulla sul nascere le azioni avversarie e ha una visione totale del gioco.



Eysseric 6,5: con la sua tecnica sfugge spesso ai difensori avversari creando spesso la superiorità numerica in attacco.

(dal 44' s.t. Salcedo:s.v.)​



Borini 5,5: un poco sottotono rispetto ai suoi compagni. Poteva dare maggiore spinta.

(dal 39' s.t. Zaccagni: s.v.)



Di Carmine 7,5: doppietta e migliore in campo. Ogni pallone che tocca è un pallone pericoloso per gli avversari, sia di piede che di testa.

(dal 30' s.t. Pazzini: s.v.)



All. Juric 7: Verona partito forte per tutto il primo tempo. Nel secondo soffre un poco ma Juric sa cambiare bene e al momento giusto.