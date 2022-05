Montipò 6: poche colpe sui gol subiti, ma per il resto si fa vedere attento anche su tiri molto pericolosi.Ceccherini 5,5: un poco sulle gambe, non è reattivo e pronto a chiudere soprattutto sui lanci lunghi.(dal 34' s.t. Sutalo 5,5: entra ma incide poco sulla gara.)Günter 6: in difesa concede qualche spazio, ma nelle ripartenze prova sempre a dire la sua, anche a costo di sbagliare.Casale 5: soffre moltissimo le incursioni di Leao dalla sua parte. Non riesce a chiudere bene gli spazi e dà il seguito ai gol avversari.(dal 22' s.t. Hongla 5: entra in una fase molto calda della partita, ma non sembra trovare la posizione giusta in campo. Chiuso sul nascere dagli avversari.)Faraoni 7: gol e tanta corsa. Sempre nel vivo dell'azione, dialoga bene anche con i compagni.(dal 22' s.t. Depaoli 6: non è facile giocare nella sua posizione, ma lui è abbastanza ordinato. A volte pecca di concentrazione.)Tameze 7: uomo sempre ovunque. Difesa e centrocampo sono sempre coperti dal suo fiato.Ilić 5,5: un poco troppo nervoso. Si lascia andare a giocate sterili, lente e imprecise.Lazović 6,5: buone incursioni dalla sua parte, assist e uno contro uno senza paura.Barák 4,5: praticamente fuori dalla partita sin dal primo minuto. Passaggi sbagliati e prevedibili.Caprari 5,5: cerca di dialogare con i compagni e buttarsi negli spazi, ma quando è in area di rigore non sembra avere la grinta giusta.Simeone 6: un tiro pericoloso e poi tante sportellate con gli avversari.(dal 28' s.t. Lasagna 6,5: buon impatto sulla gara, anche se senza gol.).Tudor 5,5: Verona che ci prova per almeno un tempo. Cambi che forse arrivano con un poco di ritardo.