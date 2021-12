Montipò 6: passivo di due reti sulle quali poco può fare, complice nel secondo gol la deviazione di Tameze. Per il resto fa parate che tengono i suoi n gara.Casale 6: qualche incertezza difensiva che poteva creare problemi, anche se contiene abbastanza bene le incursioni dalla sua parte.Magnani 7: una gara davvero granitica, soprattutto quando nel secondo tempo deve fare i conti con Zapata. Esce per crampi dopo aver chiuso tutto all'attaccante avversario.(dal 26' s.t. sutalo 5,5: non entra con lo spirito giusto e si vede. Incertezze e buchi che potevano costare caro.)Ceccherini 5,5: se il suoi compagno gioca una partita sontuosa, lui è l'esatto contrario. Troppi spazi lasciati e spesso in ritardo nella chiusura.( dal 36 s.t. Cancellieri: s.v.)Faraoni 6,5: nel primo tempo gioca a grandi ritmi, confezionando palloni importanti agli attaccanti, come in occasione del gol. Nella ripresa gli manca quello spunto in più per far male.Tameze 6: inizia molto bene, poi gli avversari prendono le giuste misure e lo ingabbiano. Nel secondo tempo sbaglia spesso la scelta della giocata.Ilic 5,5: oggi fumoso. Appare e scompare ad intermittenza nel gioco della squadra, giustamente sostituito.(dal 15' s.t. Veloso 6: qualcosa in più sicuramente, grazie anche alla sua tecnica. Poteva incidere di più.)Lazovic 6: fa tantissimo nel primo tempo quando ha più spazi e riesce ad infilarsi dietro i difensori.Caprari 5,5: cerca di far da sponda per il compagno, ma Toloi gli toglie ogni speranza.Lasagna 5: poco incisivo e quasi mai pericoloso a parte qualche conclusione.(dal 15' s.t. Bessa 6:da una mano in entrambe le fasi. Bene l'intesa con Simeone.)Simeone 7: è sempre lui a creare i pericoli più importanti, sia sotto porta che con tiri da fuori. Il gol che apre la gara lo firma ovviamente con una grande azione.All. Tudor6: si sfoga e si sbraccia per tutta la gara, come da suo curriculum. Non basta però, anche se i suoi hanno davvero dato tutto.