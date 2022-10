Montipò 5,5: si trova Piatek davanti, il tiro dell’ex Genoa non è irresistibile. Poteva fare di più.Hien 4: troppo molle sia su Bonazzoli che sul taglio di Piatek. Botheim gli si piazza davanti per la sponda del 2-1 granata.Gunter 6: becca una traversa di testa. Duello rusticano con Piatek. Gli sfugge Dia nel recupero, il senegalese lo punisce.Ceccherini 6,5: comincia facendo buona guardia su Piatek, ma si fa sovrastare proprio dal polacco in occasione dell’1-0. Spesso pericoloso nell’area avversaria sui corner. Espulso nel parapiglia finale.(dal 41’ st Cabal sv)Depaoli 6,5: scende in poche occasioni e bada a limitare Mazzocchi, lo fa bene. Sbuca da sotto le foglie per l’1-1.(dal 41’ st Faraoni sv)Tameze 5: sonnecchia sull’inserimento di Piatek, capisce troppo tardi di doverlo seguire. Soffre la fisicità di Coulibaly.Veloso 5,5: prestazione da capitano, ordinato e preciso davanti alla difesa. Fa girare bene palla.(dal 27’ st Sulemana 5: non dà molto, commette un fallaccio su Radovanovic e si fa ammonire. In ritardo su Vilhena nell’azione del 2-1)Doig 7,5: costringe Candreva a stare basso. Imperversa a sinistra, è il suo il cross del pari. Poco dopo parte in slalom e calcia a lato. Personalità da vendere.Hrustic 5: dovrebbe dare fantasia insieme a Verdi, si nasconde troppo.Verdi 7: torna dove è stato protagonista di un’impresa. E’ lui che prova ad inventare dietro Henry. Sempre pericoloso quando va a calciare i piazzati. Centra il palo alla mezzora della ripresa.Henry 5: gioca nella morsa di Gyomber e Daniliuc, tocca pochissimi palloni. Non rientra nella ripresa.(dal 1’ st Djuric 6: gioca di posizione e di esperienza. Si porta a spasso Pirola sul gol del pari)All. Cioffi 5,5: ora la sua panchina è a forte rischio. Va detto che la dea bendata non lo ha aiutato, con due pali centrati. Alcuni episodi a sfavore hanno fatto il resto. Ma la squadra doveva concretizzare di più. Nel finale è mancata esperienza per tenersi il punto.