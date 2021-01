poco preso in causa, non può molto sul gol subito. Per il resto sicuro nelle uscite e padrone dell'area.grande spinta sia in fase difensiva che offensiva, spesso creando superiorità numerica in attacco e pericolo per gli avversari.primo tempo meglio poi si spegne un poco nella ripresa, complice la stanchezza e la velocità dei subentrati giocatori del Napoli.(dal 21' s.t.entra bene in partita e vince molti contrasti. Uno dei migliori.)una partita giocata con molta attenzione, sino alla gioia del gol del vantaggio gialloblù. Dalle sue parti è difficile passare e con il fisico da molto filo da torcere ad Insigne.(dal 11' s.t.ci mette la giusta cattiveria nei contrasti anche rischiando la forzatura che gli costano un giallo. Bene l'intesa con i compagni di reparto.)uomo assist e onnipresente quando la squadra si riversa in attacco.ruba palla a Mertens per il definitivo 3-1 e giganteggia a centrocampo grazie alla sua fisicità e alla sua velocità.gioca per tutti i novanta minuti con grande dedizione, anche a costo di sbagliare la giocata. Nel secondo tempo qualcosa di meno rispetto al primo, ma è anche comprensibile.tocca un numero di palloni spaventoso e con la sua tecnica buca spesso la difesa avversaria. Regala assist al bacio, dei quali uno sarà anche capitalizzato da Zaccagni.partita sontuosa, giocata a grandi ritmi e creando sempre pericolosità in fase offensiva con le sue imbucate in area di rigore. Gol meritatissimo che porta in vantaggio i suoi.altra partita da grande giocatore. Lotta, corre e segna, padroneggiando su Di Lorenzo e sulla difesa avversaria.(dal 35' s.t.più sotto tono rispetto all'ultima uscita positiva del campionato, deve ancora trova la giusta forma.(dal 11' s.t. dientra e sin da subito detta i ritmi dell'attacco insieme ai compagni.)lezione di calcio contro una grande squadra. Verona composto e ordinato in difesa e cinico quando si presenta sotto la porta avversaria. Sempre più in alto grazie all'impronta del tecnico che non sbaglia neppure i cambi.