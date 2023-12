Montipò 6 - Incolpevole sui tre gol dell'Udinese.



Tchatchoua 5,5 - Impalpabile quando il Verona ha la palla.



Amione 4,5 - Si perde Lucca sul secondo gol. Il primo tempo è da dimenticare.



Coppola 5,5 - Si perde Kabasele sul primo gol.



Terracciano 6 - Tiene molto bene su Ebosele e porta spesso avanti palla per creare superiorità.



Folorunsho 5 - Corre tanto ma Samardzic se lo perde spesso.



Duda 6 - Dà i tempi al Verona con ordine.



Suslov 6,5 - Bravo a dare dinamismo nelle due fasi.



Ngonge 7,5 - L'unico in grado di creare potenziali pericoli ai bianconeri. E infatti si procura il calcio di rigore. Poi nel secondo tempo si inventa una rovesciata di una pulizia tecnica straordinaria.



Djuric 6,5 - 2-0 per l'Udinese e arriva il rigore che pesa come un macigno. Si prende la responsabilità e non sbaglia. Bonazzoli (dal 79') s.v. - Non riesce a incidere nel match.



Lazovic 6 - Solito impegno in entrambe le fasi. Il motorino gialloblu ma che non riesce troppo a incidere in fase offensiva. Henry (dall'83') 6,5 - Un gol che pesa come un macigno per la classifica.



All. Baroni 6.5 - Carattere e voglia di non mollare. Il gioco è ancora da rivedere ma il tratto distintivo di questa squadra è la tenacia.