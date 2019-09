Hellas Verona-Udinese 0-0



Silvestri 6: partita quasi da spettatore. Attento sulle poche conclusioni di Lasagna.



Rrahmani 6: buona attenzione nelle chiusure e attento anche sui palloni alti.



Dawidowiczn 6,5: reparto ancora una volta amministrato bene con poche sbavature.



Gunter 6: segue bene il compagno sottolineando un'intesa sempre più in crescita.



Faraoni 6: buon lavoro soprattutto in attacco, con numerosi cross proposti in area avversaria.



Amrabat 6,5: primo tempo sotto tono, ma nella ripresa cresce progressivamente e serve bene Stepinski in più occasioni oltre la linea avversaria.



Miguel Veloso 6,5: fa a sportellate con il centrocampo avversario e si fa vedere anche in fase offensiva.



Lazovic 6: generoso in fase difensiva e molto propositivo rischiando anche l'uno contro uno per sfondare la difesa avversaria.

(37' s.t. Vitale: s.v.)​



Zaccagni 5,5: inizia bene ma si defila dal gioco soprattutto nella ripresa.

(16' s.t. Verre 6,5: vicino al gol allo scadere della partita, si rende pericoloso soprattutto sulle ribattute fuori area.)



Pessina 5,5: poco incisivo sotto porta, si nasconde troppo dietro le maglie avversarie.



Di Carmine: s.v.

(29' p.t. Stepinski 6: manca solo la precisione necessaria per bucare la porta avversaria, per il resto grande forza e caparbietà durante tutta la partita, fermato solo da un miracolo di Musso)





All. Juric 6,5: Hellas che convince al quale manca solamente la gioia del gol. Mette sotto l'Udinese per tutto il secondo tempo e si riscopre anche capace di proporre un bel calcio.