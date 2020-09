riflessi sempre pronti sulle conclusioni avversarie, facendo anche discreti miracoli.poteva fare qualcosa di più, soprattutto in fase di ripartenza.uno dei migliori. Tanta corsa e tanta fisicità su ogni pallone avversario, chiudendo bene gli spazi agli avversari.(dal 20' s.t.entra discretamente in gara, con una buona concentrazione in una fase concitata per il pressing avversrio.)pecca di qualche disattenzione in fase di impostazione ed esce per uno sfortunato infortunio.(dal 19' p.t.entra subito in partita e si propone in ogni azione fino alla fine.)partita più che sufficiente anche se soffre del pressing avversario nella ripresa. Buona l'intesa con DiMarco.non fa grandi cose, ma corre tantissimo e con grande impegno. Ha qualità e può migliorare molto.(dal 21' s.t.: si propone spesso e combatte con i centrocampisti avversari.)bene nel primo tempo, quando gli spazi sono più larghi, poi cerca di fare a sportellate con i difensori avversari.palo clamoroso nel secondo tempo su un grande tiro che non gli regala però la gioia del gol. Partita giocata con grande intensità.troppo irruento nei contrasti e spesso fuori tempo. Non una partita di livello per lui.non si vede molto nel gioco complessivo della squadra. Ingabbiato nella densità del centrocampo, non trova spazio per le sue giocate.(dal 1' s.t.meglio del suo compagno, cerca spesso la giocata vincente per i suoi compagni.)tanta corsa ma non riesce a finalizzare le importanti occasioni avute, spesso cercando la giocata più complicata.(dal 33'Hellas in evidente emergenza, prova a fare quello che può, riuscendoci peraltro appieno contro una squadra di alto livello. Un pareggio che dà continuità con quanto visto nella scorsa stagione.