ha poche colpe sul gol subito, ma sul secondo poteva sicuramente fare meglio.molto distratto e poco efficace nelle chiusure. Si fa dribblare facilmente da Kulusevski per il momentaneo vantaggio parmense e gioca il resto della gara con poca convinzione.qualche sbavatura ma rimedia sempre con il suo fisico.(dal 1' s.t.in alcune occasioni pecca di troppa aggressività, rimediandosi un giallo nei primi suoi minuti di gara.)poteva fare sicuramente di più, soprattutto quando nel secondo tempo si aprono di più gli spazi dalla sua parte.si ritrova spesso faccia a faccia con Hernani e Brugman., cercando di farsi largo con il fisico. Più spento nella ripresa.tanta corsa e voglia di lottare su ogni pallone. Uno dei migliori in campo.risulta meno pericoloso del solito, spesso ingabbiato a centrocampo dagli avversari non trova la sua solita fiducia nelle giocate.partita davvero sottotone. Lento e impreciso su quasi tutti i palloni, giustamente sostituito.(1' s.t.: entra piuttosto sottotono, ma una volta entrato nel vivo del gioco fa la sua parte.)Lui ci prova ma sbatte quasi sempre contro il muro avversario. Stanco, viene sostituito.(dal 20' s.t.Verre 6: gioca molto per i compagni, confezionando anche un bel assist per la rete gialloblù.(dal 39' s.t.segna il rigore del momentaneo pareggio e gioca una partita ad alti livelli, sfruttando la sua velocità negli spazi.(dal 1' s.t.entra e segno subito la rete del 2-1 momentaneo. Grande impatto sulla gara e sempre pronto a pungere l'avversario.)primo tempo che inizia sottotono per i suoi, ma l'allenatore gialloblù riesce a leggere la gara ed effettuare i cambi giusti per ribaltarla.