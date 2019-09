Lecce-Hellas Verona 0-1



Silvestri 6,5: Inoperoso per tutta la partita ma è fondamentale quando riesce a deviare negli ultimi minuti un tiro ravvicinato e angolato di Mancosu.



Rrahmani 6,5: pericoloso alla prima occasione con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione a cui risponde Gabriel comn un'ottima respinta.



Kumbulla 6,5: si perde solo una volta Lapadula e viene ammonito ma poi riesce a prendere le misure alla punta del Lecce.



(dal 33' st Bocchetti sv)



Gunter 6: ha l'avversario più difficile da seguire cioè Falco ma gli prende le misure. Quando il fantasista si sveglia cerca di limitarlo.



Faraoni 6: spinge sulla fascia ma Dell'Orco cerca di evitare che possa essere pericoloso sulla sua fascia.



Henderson 6:fa un lavoro piuttosto tattico quando Juric lo sposta come trequartista per marcare Tachtsidis. A supporto degli attaccanti non fornisce il giusto appoggio.



(dal 28' st Pessina 7: decide la partita con un inserimento in area sfruttando un buco dei giallorossi e batte Gabriel con un colpo da biliardo regalando una vittoria importantissima.)



Veloso 6,5: sempre ordinato in mezzo al campo, tutte le azioni passano da lui. Bravo anche in fase di interdizione.



Lazovic 6,5: è la sua giornata fortunata perchè si ritrova un Benzar non irresistibile in fase difensiva e nel finale del primo tempo riesce anche ad arrivare a tu per tu con Gabriel che gli respinge il tiro. Per tutta la partita sempre pericoloso sulla fascia di competenza



Zaccagni 7: colpisce il palo da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un corner. Poi serve l'assist decisivo a Pessina. Inizia da trequartista ma viene affiancato a Tutino dopo i primi minuti. Offre buone giocate per tutto il match.



Amrabat 6: cerca di mettere ordine a centrocampo quando viene arretrato al posto di Henderson aiutando Veloso e pressando a tutto campo.



Tutino 6: non è una prima punta e si vede ma quando Juric gli affianca Zaccagni è più libero di allargarsi e andare a prendere la palla. In alcune situazioni ha creato qualche grattacapo ai difensori avversari.



(dal 14' st Verre sv)





All. Juric 7: partita perfetta per il mister gialloblu che non lascia giocare il Lecce e per tutto il primo tempo lo costringe nella sua metà campo. Poteva andare in vantaggio già nella prima frazione ma alla fine segna nel momento migliore dei giallorossi. Nonostante la sofferenza nella ripresa i suoi sono riusciti a venire fuori e battere i diretti concorrenti.