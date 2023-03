Montipò 6: una partita nella quale ha fatto il suo, soprattutto con le uscite oltre l'area piccola.Dawidowicz 5,5: non convince fino in fondo. Spesso si perde la marcatura e non è abbastanza deciso nelle chiusure.Magnani 5: in grande difficoltà sin dai primi minuti, soprattutto su Petagna. Riesce davvero poco a trovare le chiusure giuste e anche in fase di impostazione iniziale è spesso impreciso.(dal 1' s.t. Cabal 6: un buon apporto alla manovra, senza comunque creare particolari occasioni.)Coppola 6: nel primo tempo poca cosa, mentre nella ripresa si immola più di una volta per chiudere le conclusioni avversarie.Faraoni 5,5: inizia bene, ma nel corso del primo tempo alterna buone giocate ad errori abbastanza elementari.(dal 16' s.t. Depaoli 6: si tiene piuttosto alto nella manovra, cercando di duettare con i centrocampisti e far salire la squadra.)Tameze 6,5: è sempre l'uomo-ovunque. Ci mette più di una pezza ad aiutare la propria difesa.Duda 5,5: non convince anche lui appieno. Si fa vedere meglio nel primo tempo, ma nel secondo si perde spesso tral maglie avversarie, perdendo lo spunto.Lazovic 6: sicuramente meglio il primo tempo, quando si dimostra più reattivo e più intraprendente.Verdi 6,5: segna ed esce esausto. Fa quasi tutto lui, tenendo alta la squadra, cercando l'uno contro uno e la porta.(dal 32' s.t. Veloso: s.v.)Kallon 5: qualche spunto interessante sulla fascia, ma null'altro.(dal 1' s.t. Doig 5,5: parte bene, ma si perde nella seconda parte della ripresa, senza più rientrare in partita.)Gaich 5: molto poco pericoloso, galleggia tra un avversario e l'altro senza trovare mai la giusta forza per spingerla dentro.(dal 24' s.t. Djuric 5,5: la condizione fisica è ancora abbastanza precaria e si vede.)All. Zaffaroni 5: in una gara importantissima, le scelte dei titolari dovevano essere fatte in modo migliore. Alcuni giocatori non sono forse pronti per partire sin dall'inizio e questo ha inciso per almeno un tempo di gioco.