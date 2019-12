Dopo la clamorosa rimonta dell’Hellas Verona sul Torino per 3-3 dopo il triplice svantaggio, Mariusz Stepinski, autore del gol del pareggio della squadra di casa, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Quest’anno ho giocato bene in alcune partite ma mi è mancato il gol. Avrei potuto fare anche una doppietta ma sono comunque soddisfatto perché sto lavorando tanto e bene. All’intervallo non ero negli spogliatoi quindi non so cosa abbia detto alla squadra, a me ha chiesto di dare una mano in avanti. Dal punto di vista mentale, il punto di oggi è importante”.



SU PAZZINI – “Io e Pazzini giochiamo spesso insieme in allenamento e abbiamo cercato di replicare le stesse cose anche in partita. È un giocatore con molto esperienza, quando entra fa sempre vedere le sue capacità. Da lui posso solo imparare”.