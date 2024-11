Hellas Verona, Zanetti: "Ancora nessun pareggio... paura per i tanti gol presi"

Getty Images

: gli scaligeri avevano raggiunto il momentaneo pareggio grazie al gol di Serdar, prima di soccombere sotto i colpi di Moise Kean che nella ripresa ha griffato una tripletta.Vedo comunque passi avanti, la difesa lotta diversamente. Non siamo ancora dove dovremmo, ma ci stiamo muovendo meglio. L'importante è continuare a segnare, per vincere bisogna fare gol" ha spiegato Zanetti.

. Impegno e atteggiamento ci sono stati, per gran parte la partita è stata combattuta. Eravamo in gara, poi abbiamo preso gol su calcio d'angolo, in marcatura, quindi" ha proseguito l'ex tecnico di Venezia ed Empoli tra le altre.