Prosegue, frenetico, in queste giornate di fine giugno, il calciomercato estivo. Dopo un'iniziale fase di stallo il Verona sembra voler recuperare tutto il terreno perduto in precedenza. In settimana è arrivata la firma del nuovo allenatore Fabio Grosso, mentre il ds in pectore Tony D'Amico continua a muoversi sotto traccia alla ricerca di nuovi giocatori che possano essere utili alla causa nella prossima stagione di Serie B.



Uno dei profili più interessanti individuati da D'Amico è quello di Alberto Almici, terzino destro classe 1993, che nei piani della società dovrà andare a sostituire il partente Romulo, destinato a rimanere in Serie A o a tentare una nuova esperienza all'estero.



A chi non ha grande familiarità con la Serie B, il nome di Almici dirà poco o nulla, un perfetto signor nessuno chiamato a sostituire uno dei giocatori più rappresentativi tra i gialloblù negli ultimi anni. A ben guardare però, il venticinquenne Almici, è un elemento che presenta tutte le caratteristiche giuste per essere un giocatore su cui poter contare con continuità in un campionato lungo e faticoso come quello di Serie B. Innanzitutto, nonostante la giovane età, Almici è un ragazzo che ha vissuto tante realtà (tutte molto diverse tra loro) in cadetteria. Ha giocato con le casacche di Gubbio, Lanciano, Cesena, Padova, Latina, Avellino, Ascoli e Cremonese, totalizzando più di 180 presenze complessive. A livello giovanile è cresciuto calcisticamente nell'Atalanta (squadra che detiene tuttora la proprietà del suo cartellino), una certificazione di garanzia piuttosto importante nel panorama sportivo italiano. Inoltre, a venticinque anni ha raggiunto ormai quella maturità che, già da un paio di stagioni, gli ha permesso di essere un punto fermo nelle squadre in cui militava (soprattutto ad Ascoli e Cremona).



La trattativa, avviata ormai da qualche giorno, è arrivata ad un punto di svolta nella giornata di ieri, in un momento davvero speciale per Almici. Alberto infatti, è convolato a nozze con la fidanzata Francesca e al termine delle celebrazioni il suo procuratore Giuseppe Riso si è presentato con un regalo piuttosto speciale: un contratto da firmare di tre anni con il club gialloblù, oltre ad una guida della città e una maglia del Verona. I presenti al matrimonio parlano di un Almici emozionato e molto felice di poter cominciare questa nuova avventura gialloblù.

Insomma, un matrimonio che s'ha proprio da fare, con la speranza che possa essere felice e duraturo come quello con la sua Francesca.