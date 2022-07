Lo avevamo preannunciato, ma forse non aspettandoci una tale portata. L'estate dell'Hellas VeronaLe ultime notizie di mercato spezzato il fiato a qualsiasi tifoso gialloblù ed evidenziano un cambio di rotta drastico, come non ci lo potevamo appunto aspettare.soprattutto cerchiamo di trarre qualche conclusione che, ahimé, non porta nulla di buono.Alla giusta cifra infatti, i vari Ilic, Simeone, Casale, potevamo partire. Con il passare del tempo però, ai soliti e scontati giocatori, se ne sono aggiunti altri: vedi la partenza di Cancellieri e di Caprari. A questo punto il campanello d'allarme, si è ovviamente acceso, anche se giustamente si è aspettato di vedere quali fossero le mosse in entrata per sopperire a tali partenze. Così è arrivatoin un'operazione abbastanza difficile da capire, con lo scambio con Strootman più tre milioni.Ora, come sempre ripetuto, non bisogna trarre conclusioni nel divenire delle cose, ma nulla vieta di commentare il presente, soprattutto se più i giorni passano, più si sta perdendo la concezione di dove si vuole andare. Mi spiego meglio: il Presidente Setti non ha mai nascosto la sua voglia di far cassa e questo è sicuramente da lodare. Un presidente che parla chiaro ai tifosi, sin dall'inizio, è una persona sulla quale ci si può fidare.Che ci si aspettasse un ridimensionamento, questo era nell'ordine delle cose, ma come sempre abbiamo ribadito, bisogna anche tenere una continuità con tutto quello creato finora. Passi allora la vendita diQuest'ultimo infatti era uno dei perni sui quali puntare in caso di arrivo di nuovi giovani. Un giocatore di esperienza, come anche Tameze ad esempio, sul quale fare affidamento per il futuro.Credo quindi sia fondamentale che il Presidente ritorni a parlar chiaro ai tifosi, come sempre ha fatto, in modo da spiegare quali siano le sue intenzioni. Nel frattempo non ci resta che attendere e osservare quali altre operazioni saranno fatte da qui a fine sessione di mercato. Le acque sono molto agitate e d'un trattoSperiamo gli argini tengano.