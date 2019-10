Parliamo di nuovo di rammarico? Credo sia così, ma ora bisogna andare oltre. La partita contro il Cagliari ha mostrato pregi e lacune di questo momento dei gialloblù: una squadra che soffre (e a tratti sa soffrire), ma capace anche di prendersi il pallino del gioco e proporre un buon calcio. C’è però un problema di fondo, molto importante, che si sta registrando da inizio campionato: grande mole di gioco, poca realizzazione in termini di gol.



Sono infatti solamente 4 le reti segnate in queste 5 giornate (due di Veloso contro Bologna e Juventus, il gol di testa di Pessina a Lecce e l’ultima di Faraoni contro il Cagliari). Troppo pochi, alla luce soprattutto di ciò che si è visto sul campo che, come detto prima, è tutt’altro che pessimo.



C’è allora un problema attaccanti, che non riescono a sbloccarsi come dovrebbero. Stepinski su tutti, che proprio contro il Cagliari ha mostrato quanto può essere utile nel lavorare i palloni in fase offensiva, ma che sotto porta non riesce ancora ad avere quella freddezza necessaria per un attaccante centrale come lui. Stesso discorso ma più “giustificato” è per Di Carmine, il quale a Cagliari ha fatto vedere una grande propensione al gioco con tutta la squadra, ma che non si è tramutata in rete. La sua giustificazione è sicuramente quella che risulta reduce da infortuni e squalifiche, quindi ha ancora bisogno di tempo per ritrovare freddezza sotto porta.



Ecco insomma un comparto offensivo che stenta a decollare, ma che visto nel complesso non è da “buttare”, anzi! Juric dovrà certamente continuare su questa linea, cercando i modi migliori per sbloccare gli attaccanti che, una volta ritrovata la gioia del gol, come spesso accade nel calcio, si ritrova fiducia e si innesca un processo continuo.