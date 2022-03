Si torna a casa da Firenze con un punto che nel complesso può anche essere positivo. Una partita sicuramente di grande intensità, dove le due squadre si sono date battaglia fino all'ultimo, con un primo tempo a larghi tratti a favore dei gialloblù, mentre nella ripresa i cambi della Viola hanno dato un bel filo da torcere alla squadra di Tudor. Un Hellas che davanti ha dovuto fare i conti con l'assenza pesante di Barack e in tutta franchezza, si può ben dire che si è visto. Inevitabilmente la manovra si è creata per lo più sul lato di Lazovic e se nel primo tempo la squadra nella metà campo avversaria girava bene, nel secondo tempo la mancanza di un uomo come Barack che può fare reparto da solo ed impensierire gli avversari, ha portato ad un arretramento del baricentro con praticamente nessuna azione offensiva.Qui veniamo al dunque. Tudor ha dato piena fiducia a Lasagna, il quale non si può dire abbia sfigurato, anzi. La sua voglia di lottare e cercare questa benedetta rete si sono sicuramente viste, anche se alla fine, quel che più conta ovvero il gol, non è arrivato. C'è quindi un problema Lasagna? Se dobbiamo vederla sotto l'aspetto prettamente numerico, ovviamente la risposta non può che essere affermativa, dato che nelle 21 partite disputate in questa stagione ha segnato solamente una volta, collezionando invece tre assist. Troppo poco per una punta il cui compito finale è quello di fare gol. Non mi sento però di appoggiare in toto questa tesi, che reputo essere troppo approssimata e che non tiene conto dell'impegno del ragazzo che ad ogni partita fa vedere in campo. La fiducia di Tudor a mio parere è più che giusta, dato che la sua presenza in area è comunque un'arma in più vista la sua capacità di lavorare con i compagni ed offrire un appoggio a Caprari e agli inserimenti dei centrocampisti. Lasagna si è infatti trasformato in questo tempo all'Hellas, diventando anche e soprattutto una punta d'appoggio, una boa che gravita intorno alle incursioni dei compagni negli spazi da lui creati. Insomma, a livello tattico, nessun problema Lasagna quindi, anche se sicuramente, qualora riuscisse a sbloccarsi anche in fatto di gol, non può che essere davvero una sorpresa ben accetta.