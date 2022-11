Il campionato mondiale di calcio è oramai partito da più di una settimana, con tante sfida davvero ricche di emozioni e di colpi di scena. I nostri nazionali, come sappiamo, sono in totale quattro: Lazovic e Ilic per la Serbia, il giovane Hrustic per l'Australia ed infine Martin Hongla per il Camerun. Seppur tutte le rispettive squadre non abbiano avuto un esordio brillante, nelle seconde gare si sono riaccesi i rispettivi gironi, con una corsa generale per la tanto desiderata qualificazione alle fasi finali. Il derby tutto "veronese" si è giocato proprio nell'ultima partita tra Serbia e Camerun, finita con un roboante 3-3 che ha fatto divertire gli spettatori e molto probabilmente anche il pubblico gialloblù. Vediamo meglio allora come sono andati i nostri nelle varie sfide affrontate sino ad ora, volando con il pensiero verso paesaggio più caldi ed esotici per lasciarci alle spalle, almeno per un momento, tutti i problemi del campionato di serie A.Partiamo innanzitutto da Martin Hongla, partito entrambi le gare (contro Svizzera e Serbia) da titolare e collezionando in totale circa 130'. Durante queste due uscite, il centrocampista. Ora il Camerun dovrà affrontare la sfida più difficile contro il Brasile, corazzata contro la quale Hongla dovrà dare tutto se stesso.dovrà immediatamente rientrare in campo contro le corazzate del nostro Paese, cercando di portare a casa il maggior numero di punti.La coppia serba Lazovic/Ilic ha invece abbastanza stonato nella prima ed unica gara giocata. Entrambi i giocatori infatti hanno fatto il loro esordio nella partita persa contro il Brasile, per poi non essere stati schierati nel pareggio clamoroso contro il Camerun., troppo compassato e meno intraprendente nell'uno contro uno. Ora toccherà vedere se verranno schierati nell'ultima gara contro la Svizzera, valevole per la lotta per il secondo posto.. Una prestazione generale più che sufficiente, a disposizione della squadra, ordinato e preciso nelle giocate. Davvero una bella sorpresa, utile in vista della ripresa del campionato.