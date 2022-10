Sembra passato un secolo, eppure la squadra che ha giocato contro il Milan è la stessa che dall'inizio del campionato ha totalizzato solamente cinque punti. In mezzo però c'è stato un weekend di fuoco, con l'esonero di Cioffi e la promozione di Bocchetti ad allenatore della prima squadra dell'Hellas Verona. Un'operazione che ha destato un certo scalpore, non tanto per l'addio di Cioffi,è nuovo in questo lavoro e alle spalle ha solo un anno di primavera in caso gialloblù. Comprensibile quindi che possa destare più di una perplessità una decisione tale, presa in uno dei momenti più complicati degli ultimi anni del Verona.che ora analizzeremo e commenteremo in cerca di risposte per il futuro.Partiamo subito dal giudizio complessivo: è stata una buona prestazione quella dei gialloblù, questo è innegabile. Tante le assenze, tra cui quella di Doig, che però non hanno cambiato le carte in tavola, anzi.mentre il Verona si è proposto più e più volte in area di rigore avversaria con una certa pericolosità. Un dato che dimostra tutto questo? 19 tiri totali. Certo non tutti nello specchio della porta, ma comunque un buon segno di rinascita, almeno per la voglia di vincere e ribaltare una stagione iniziata malissimo.questo Hellas appare rivitalizzato nel profondo del suo carattere. Il lumicino di speranza per una lotta salvezza tranquilla si è riacceso, questo è certo.Detto ciò, bisogna essere obiettivi e guardare tutto il bicchiere. Questa prestazione deve essere il punto di partenza di un cammino che purtroppo rimane tortuoso e assai complicato. La speranza è che davvero la squadra possa ritrovare lo spirito giusto e che questo perduri nel tempo, cosa non affatto scontata.. No, non deve essere assolutamente così. Bocchetti ha il difficile compito di far rialzare un gruppo che aveva perso mordente, lo stesso che lo ha contraddistinto nelle stagioni passate.