Parma- Hellas 0-1 e tanti sorrisi sulle facce dei tifosi gialloblù. Come non essere infatti entusiasti di un Verona che sta davvero regalando emozioni? Il weekend appena passato aveva lasciato con l'amaro in bocca, dato che la squadra non è riuscita a concretizzare le occasioni che ha avuto contro un Sassuolo alla portata; quello che però era ancora più importante era riuscire a rialzarsi subito contro il Parma, al Tardini, in una partita che doveva essere aggradita soprattutto sul piano caratteriale. Così è stato e allora... facciamo tutti un grande elogio a Juric!



Sì, perché l'allenatore gialloblù è uno degli artefici più importanti di questo momento così bello per il Verona. Lui è infatti riuscito ad imprimere alla squadra, non solo un gioco che a livello tattico sta facendo esprimere al meglio gli 11 in campo, ma sta lavorando a dir poco egregiamente anche a livello mentale, in particolar modo quando vede che i giocatori hanno un poco staccato la spina della concentrazione. La partita di ieri ne è stata la prova concreta, dato che è sotto gli occhi di tutti come in territorio parmense, anche quando gli avversari si sono fatti sotto con più convinzione, il nostro allenatore è stato capace a giostrare la squadra nel miglior modo possibile, senza disunire i reparti e senza far perdere loro la giusta concentrazione.



La prossima partita sarà contro il Brescia, una delle "vecchie nemiche" (sportivamente parlando) e sarà ancor più curioso vedere con che atteggiamento i gialloblù scenderanno in campo. Personalmente mi aspetto di vedere 11 uomini che aggrediscono il campo fin dai primi minuti, esaltati dall'ottima scorsa prestazione, senza però esaltarsi troppo. La chiave di Juric difatti sta proprio qui: umiltà e voglia di fare il massimo ad ogni impegno. Per ora tutta la squadra sta seguendo al meglio le dritte del mister e bisogna sperare che continuino a farlo. Ma ora, godiamoci questo momento!