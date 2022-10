Le parole sono praticamente finite. I fatti, pure.Per quest'ultimo il futuro sembra oramai praticamente scritto, tanto che nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzata la sua partenza. Giunti a questo punto, credo che il cambio di panchina sia necessario, per una serie di motivi che ora elencheremo, anche se esiste un timore ancor più maggiore.Partiamo però con ordine, ovvero sia proprio da Cioffi. L'allenatore, quasi ex, dei giallolbù è infatti, come spesso accade, il primo imputato di questo tracollo veronese. Se nelle prime gare non era ragionevole addossare la colpa al nuovo tecnico, che si è trovato una squadra in continuo cambiamento, ora le cose stanno leggermente diverse.ma è doveroso nominare tutti gli elementi della rosa. Per quanta riguarda Cioffi, la direzione generale è purtroppo andata sempre peggio. Ieri contro la Salernitana, seppur in una gara che poteva almeno valere un pareggio, la squadra si è mostrata a dir poco disordinata, con un centrocampo praticamente assente e due reparti, quello offensivo e difensivo, per nulla efficaci.non hanno avuto quella cattiveria agonistica che dovrebbe contraddistinguere una squadra che vuole assolutamente cambiare rotta.Ci si chiede quindi se pure i giocatori abbiano remato contro l'allenatore, soprattutto nelle ultime uscite. Può essere, specialmente dalle sensazioni che trapelavano dallo spogliatoio. Insomma Cioffi sembra oramai aver perso le redini della squadra e giustamente presto sarà esonerato. Ma questo potrebbe bastare per invertire la rotta? Potrebbe infatti risolvere tutti i problemi di questo Verona? Veniamo allora al secondo e più grande timore.almeno due di essi erano in partenza fino a pochi giorni prima dell'inizio del campionato. Inoltre, sembra essere una rosa costruita a metà, o meglio senza un ordine logico.limiti tecnici di alcuni poi, sono sotto gli occhi di tutti, mentre i veterani ancora rimasti, come ad esempio Tameze, stanno reggendo a fatica la baracca.almeno sulla carta. Il Verona quindi, oltre l'allenatore, deve ritrovare quello spirito interno alla squadra che lo ha sempre contraddistinto.Se non ci sarà un cambio di rotta a livello mentale dei giocatori, il solo cambio di panchina potrebbe non bastare per salvarsi. Attenzione infatti, perché il percorso di quella dannata stagione che ci portò in serie B, è stato pericolosamente intrapreso. In tutti i sensi.