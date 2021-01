In queste fredde giornate di gennaio, tra trattative e domande per il futuro, si è chiusa in questi giorni un'importante questione riguardante uno dei giovani gialloblù più in crescita del momento.che quatto quatto sta entrando sempre più nel gioco di Juric e sta impressionando per la sua qualità e la sua duttilità.Partiamo con ordine, ovvero dalle trattative di mercato. Ilic, centrocampista di nazionalità serba (classi 2001), è cresciuto nel Stella Rossa e Zemun nella sua terra natale e allo Nac Breda in Olanda per poi approdareSetti ha confermato proprio in questi giorni di usufruire di questo diritto, al costo di quasi otto milioni di euro, confermando la grande fiducia riservata sul giocatore (il city si è riservato infatti il possibile futuro controriscatto).lo sappiamo, il desiderio di avere un progetto davanti che contempli sacrifici ma anche volontà di fare il massimo per far crescere sempre di più questa squadra. Ilic è un tassello importantissimo, soprattutto se guardiamo come è stato utilizzato sino ad ora dallo stesso allenatore, il quale lo ha fatto giocare praticamente in tutti i ruoli del centrocampo, mettendolo a dura prova ogni volta che è stato chiamato in causa.si è fermato per l'infortunio al polpaccio e sin da subito ha dimostrato di che pasta è fatto. Juric lo ha posizionato in mediana, a centrocampo e anche in attacco, confezionando prestazioni più che positive, tanto che oramai lo sta schierando anche dal primo minuto.più viene messo alla prova più l'allenatore lo stima e vede un grande futuro per lui.bisogna capire come, con il rientro di Veloso intorno a febbraio, possa continuare il suo percorso di crescita.ma ritengo che si possa trovare una quadra che comprenda anche la coesistenza di entrambi.in modo da dare un supporto maggiore alla fase offensiva.oltre che da freno alla manovra avversaria, soprattutto in un gioco come quello moderno dove si tende spesso alla verticalizzazione da centrocampo.Insomma, tante possibilità che sicuramente ha preso in considerazione anche Juric e che possono risultare determinanti per il primo obbiettivo salvezza di questa stagione. Staremo a vedere allora, ma l'importante è che la società abbia fatto un bel colpo.