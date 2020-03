La notizia dell'ultima ora, arrivata direttamente dal Messico, vede un Iturbe, ex giocatore dell'Hellas, della Roma e del Torino, in formato "malinconico".con preferenza assoluta per Verona. Una città che adora, a detta sua, e assolutamente unica scelta in caso di uno spiraglio di ritorno in Italia. Un onore per i colori gialloblù e per tutta Verona, ovviamente, e noi tutti credo sia doveroso ringraziarlo per le belle parole spese per la nostra città. Ritengo però, oltre il lato nostalgico e sentimentale, un ritorno dell'esterno argentino dire in questo modo: anche no.Nulla di personale, sia chiaro, ma anche se davvero si palesasse una concreta possibilità di un ritorno di Iturbe, non penso sia un giocatore necessario in questo momento per l'Hellas. Le ragioni? Molto semplici. Innanzitutto ricordiamo la parabola discendente delle sue prestazioni con il Toro, ultima squadra dove ha militato in serie A nel 2016-2017,In questi anni poi ha giocato in due squadre messicane,Il calcio non è fatto solo di numeri è vero, ma in questo caso bastano per capire come il giocatore non sia adatto alla causa dell'Hellas. I gialloblù infatti hanno bisogno, mai come ora, di giocatori pronti, che sappiamo concretizzare tutta la mole di gioco ben creata dalla squadra.per ora, non è quel tipo di giocatore sul quale l'Hellas dovrebbe fare investimenti importanti, in un momento ancor più delicato come questo.