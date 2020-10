Siamo giunti oramai alla chiusura del calciomercato, subito dopo una brutta caduta in terna emiliana contro il Parma. L'Hellas aveva bisogno di una scossa e questa è sicuramente arrivata.ed è già approdato in Via Francia per la firma e le visite mediche. L'entusiasmo è alle stelle, come giusto che sia, per un giocatore che non è andato molto bene in questi anni (solo 2 reti in 17 presenze in Liga, tanto per capire), ma che può trovate proprio in gialloblù l'ambiente giusto per il riscatto.non si poteva di certo andare avanti. Kalinic può essere l'uomo che tanto è mancato al Verona in questi anni, ovvero quella punta di peso che può sfruttare l'enorme mole di gioco creata dal centrocampo e finalizzare finalmente il tutto. Gli scettici potranno però avere qualche dubbio sulla effettiva riuscita di questa scommessa, dato che numeri alla mano, il giocatore, come detto, non ha un passato recente da protagonista, sia nell'Atletico sia nel Milan. Sinceramente ritengo che questi dubbi sono effettivamente fondati e che l'incognita rimane, almeno sino a quando non lo si vedrà in campo.che abbiamo in rosa, ovveroche sappiamo essere il primo della classe per quanto riguarda la preparazione mentale dei propri giocatori.. Solo grazie all'aiuto e alla preparazione di quest'ultimo, il potenziale dell'attaccante croato potrà essere "rianimato" e quindi non ci resta che lasciar lavorare le parti per il bene di tutta la squadra. La prossima partita sarà contro il Genoa, a meno di nuove sorprese, e sarà sicuramente il primo banco di prova per Kalinic, al quale si augura di ritrovare lo spirito del gol il più presto possibile.