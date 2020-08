Il calciomercato aprirà solo a settembre, ma è chiaro che le squadre si stiano portando già avanti sul piano delle trattative. L'Hellas non è da meno (e fa bene), dato che da qualche settimana si parla di arrivi e partenze, di chi già preannunciatoche vuole puntare in alto. L'annata appena conclusa si è rivelata più che positiva, nonostante un brusco rallentamento nelle ultime gare, anche se si può benissimo immaginarne il motivo. La prossima stagione però deve essere quella del salto di qualità, o comunque si deve cercare il tutto per tutto di farla diventare tale.Proprio per questo il mantra del calciomercato di quest'anno dovrà essere: "chi parte, deve essere adeguatamente sostituito". Per ora però, si sono fatti solamente i nomi dei promessi sposi ad altre squadre o comunque di giocatori, vedi l'ultimo diNon si parla ancora di reali trattative in entrata, ma si vocifera di prestiti. Certo, come detto, siamo ancora a calciomercato fermo, ma l'augurio da fare è che iin più se davvero l'asticella vuole essere alzata. Le carte da giocare le può avere tutte già in mano, dato che di giocatori richiesti, si è visto, ne ha tanti e basterebbe spendere quei soldi ricavati in altrettante pedine a Juric fondamentali.se si vuole costruire un'ossatura forte e durevole. Questo però dipende dal presidente e nessuno quindi può dire l'ultima, anche se, immagino, molti tifosi possono avere già il loro pensiero. Bisogna rimanere fiduciosi, dato che in ogni caso, i conti si vedranno alla fine, anzi, tra poche settimane.