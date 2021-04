Il resoconto di queste ultime tre gare è sulla carta decisamente negativo. Tre sconfitte e 0 punti portati a casa: tutto quello che si auspicava di non vedere. Questa però è la fotografia "matematica" dell'ultima settimana, ma se dobbiamo analizzare il gioco espresso in campo da parte della squadra è tutta un'altra storia.sul campo per ribaltare il risultato, soprattutto con la Viola. L'ultima partita con l'Inter invece è stata decisamente tutta un'altra storia. Gli uomini di Juric infatti hanno dimostrato quella grinta e quel gioco che tanto conosciamo e infatti la capolista nerazzurra è stata messa alle strette in più occasioni.che in questa partita ha fatto vedere il meglio di sé. Una vera sorpresa!Ma veniamo alle note negative, che non riguardano questa volta i ragazzi i campo. Non si è mai affrontato l'argomento arbitraggio o se lo si è fatto,Questa volta però, il bisogno di spendere due parole su quanto accaduto contro l'Inter, è quasi una necessità. In una partita del genere, il rammarico per quel gol di Faraoni annullato dall'arbitro Abisso, grida ancora vendetta, soprattutto per il fatto che nessuno dei suoi colleghi lo hanno richiamato a rivederlo al VAR. Inutile dire che la rete era a buon parere assolutamente regolare e che con la consultazione della moviola sicuramente le cose potevano cambiare, anche nei 90' minuti.Anche questa volta, non si vogliono fare inutili polemiche, ma spendere alcune giuste parole in vista di simili futuri episodi., con un poco di sana pressione in più, si poteva far capire che i gialloblù, seppur di minor blasone, possono dire la loro. Ma a parte le proteste in campo, la mancanza di un intervento del VAR dovrebbe accendere una spia ai piani alti della società, magari facendosi sentire in Lega Calcio. Diciamocelo infatti, a parti invertite,Forse è giunto il momento che anche l'Hellas, seppur non dello stesso blasone, dica la sua quando succedono queste cose, per far sentire la propria presenza e per aiutare a migliorare il calcio in Italia per tutte le squadre, dalle grandi alle più piccole.