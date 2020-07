Il momento d'oro che i gialloblù stanno passando sarà sicuramente ricordato negli anni avvenire, qualsiasi sia l'esito di questa stagione. Juric è diventato il simbolo più importante di questo progetto, che vede al vertice, oltre che il presidente Setti, un'altra grande figura: il ds Tony D'Amico. Se questo successo è stato possibile, oltre che per i giocatori e l'allenatore, è stato grazie anche alle scelte perfettamente mirate fatte dalla dirigenza e dal direttore sportivo, al quale si deve, più di ogni altra cosa, la decisione di dare le chiavi a Juric del nuovo Verona. Una scelta che sta risultando essere vincente ed è ancora più "d'impatto", se consideriamo la giovane età di Tony: solo 39 anni.



La macchina Hellas quindi ha trovato i due ingranaggi più importanti nel duo Juri-D'Amico e il tutto è comprovato dalle scelte di mercato fatte durante lo scorso mercato, nel quale i due erano sempre in contatto. Il futuro, prossimo e remoto, se si vuole davvero fare quel salto di qualità che tutti sperano, dovrà vedere gli stessi interpreti al vertice, per continuare un lavoro all'unisono che sta dando tante soddisfazioni. Grazie Tony allora, perché questo momento e questa gioia per tutti i tifosi è anche merito tuo. Ora il campionato entra nel vivo e per l'Hellas, con la salvezza già raggiunta, si prospettano delle partite da "dentro-fuori" per un obbiettivo chiamato Europa, tanto sognato quanto sperato.