Ci siamo, o quasi. La stagione 21/22 è ufficialmente stata scritta e le date del calendario di serie A sono state compilate. Si vada allora subito a commentare questo nuovo percorso dell'Hellas Verona che, ricordiamolo, sarà il 30esimo campionato di massima serie per la squadra veronese.mentre alla seconda ci sarà già l'Inter, sempre al Bentegodi.Se guardiamo le gare di ogni mese infatti, ci si può accorgere che i big match contro le grandi, eo comunque con una gara "accessibile" nel mezzo.Sarà il classico periodo dove le squadre inizieranno a rodare bene i propri motori e sarà fondamentale aver fatto una preparazione atletica che potrà dare i propri frutti già dalle prime gare.il prima possibile, in modo da cerca nuovi orizzonti nella seconda parte della stagione.di assestamento visti tutti i problemi avuti, tra pandemia e problemi in società. L'importante quindi sarà almeno dare continuità al progetto, cercando di non privarsi dei gioielli in rosa e iniziare sin da subito a lavorare bene.I frutti li vedremo già nei primi mesi d'autunno, intanto se qualche innesto importante sarà fatto: ben venga!