"Benjamin via per 15 milioni? Impensabile". Parola del direttore sportivo del Bayer Leverkusen Jonas Boldt, che ai microfoni di Kicker ha parlato di Henrichs. Il terzino classe 1997 è un obiettivo dell'Inter, a caccia di un rinforzo sulla fascia destra dopo l'addio di Cancelo, finito alla Juventus via Valencia. Al momento, il tedesco è considerato un'alternativa a Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid e Davide Zappacosta, pronto a tornare in Serie A dopo l'esperienza al Chelsea.



LA SITUAZIONE - Nei giorni scorsi, il Bayer Leverkusen ha aperto al prestito con diritto di riscatto, senza obbligo, una formula gradita dalle parti di Corso Vittorio Emanuele. Henrichs è da oltre un anno sul taccuino del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, che potrebbe decidere di puntare su di lui; al momento il 21enne resta in stand by, in attesa di novità su Vrsaljko e Zappacosta, gli obiettivi principali del club nerazzurro. In caso di fumata nera per gli ultimi due, il club nerazzurro potrebbe tornare alla carica: dopo aver raggiunto l'accordo sulla formula, bisognerà trovare l'intesa sulla valutazione del calciatore, in lizza per diventare il dopo Cancelo.