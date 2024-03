Henry: 'Chi è sicuro che Mbappé andrà al Real Madrid potrebbe sbagliarsi'

Redazione CM

Thierry Henry, leggenda del calcio francese, ex attaccante dell'Arsenal e attuale tecnico dell'Under 21 transalpina, ha parlato a Le Parisien soffermandosi su Kylian Mbappé:



“Lui alle Olimpiadi? Non ne ho ancora parlato con Kylian. Ma cosa vuoi che gli dica? 'Caro Kylian, combatterai con il tuo club per venire alle Olimpiadi?'. Non posso. Attenzione, qui stiamo speculando senza sapere se Madrid sarà la sua destinazione. L'unica cosa che sappiamo di Kylian è che lascerà il PSG. Certo è che se andrà al Real Madrid, sappiamo già che loro non lasceranno andare i loro giocatori".



AL REAL MADRID - "Kylian può andare dove vuole, prenderà la decisione giusta. Che sia al Real Madrid, come tutti pensano, o in qualsiasi altro posto. Chi dà per certo il passaggio al Real Madrid potrebbe equivocarsi. Kylian sarà bravo ovunque andrà, stiamo parlando di un mostro".



NUMERI PAZZESCHI - 38 reti e 8 assist in 37 partite stagionali per Mbappé, che spesso viene tenuto in panchina o tolto all'intervallo dal tecnico del Psg Luis Enrique, desideroso di non dipendere troppo dal fenomeno col numero 7 una volta appurato che cambierà squadra alla fine della stagione.