Thierry Henry duro su Romelu Lukaku. L'ex attaccante dell'Arsenal ha commentato alla CBS le difficoltà del centravanti del Chelsea, escluso da Tuchel nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Lille: "Perché è stato acquistato? Sin dall'inizio mi sono posto la domanda se potesse inserirsi in questa squadra. Come allenatore, quando vai a prendere Lukaku, devi farlo adattare a come giochi, o cambierai il tuo modo di farlo per adattarti a lui. Non pensavo sarebbe successo. Perché Rom si adatti al modo di giocare del Chelsea ci vuole tempo, non è facile. Sette tocchi contro il Crystal Palace? Anche questo non è normale, indipendentemente dal fatto che tu piaccia o meno all'allenatore. Non dovrebbe succedere. Devono andare avanti su questo, ma è difficile. Sarò onesto, non so come possa accadere in 90'. La soluzione è per lui trovare un modo per assicurarsi che possa adattarsi al modo in cui giocano. A loro piace pressare, essere attivi e cambiare i tre davanti. Gli piace stare nel mezzo, quindi è molto difficile per lui adattarsi alla situazione. Ma perché sei andato a prenderlo?".