Thierry Henry, ex vice di Roberto Martinez al Belgio, ha parlato si microfoni di Sky Sports News: "Vorrei chiarire abbondantemente che, contrariamente a quanto è stato scritto, non ho mai contattato la federazione belga offrendo i miei servizi come nuovo allenatore della prima squadra. Penso che sia fondamentale che venga sempre presentata la versione veritiera dei fatti".