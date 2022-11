Felice come e forse più dei tifosi della Lazio. L'ex centrocampista brasiliano Hernanes si è ripreso sui social nei dintorni dello stadio "Olimpico" (sul ponte della Musica, per la precisione) dopo il derby vinto dai biancocelesti contro la Roma per 1-0, mentre canta l'inno della sua ex squadra. Guarda il video.