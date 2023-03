I giorni più belli di una vita racchiusi in un orologio, una storia di amicizia e rispetto che si perde nella notte dei tempi e che meglio di altro racconta chi sia statoe, più in generale, quale fosse lo spirito di quegli anni molto lontani., il giovane Goodley giocò per diversi anni in un paio di squadre minori inglesi del Nottinghamshire, senza peraltro mai diventare professionista in patria. Probabilmente di lui non avremmo ricordato nulla se agli inizi del XX secolo non si fosseper lavoro. Impiegato come il padre nell'industria tessile, Goodley accetta una proposta di lavoro che gli giunge da Torino, nello specifico da una ditta tessile di un imprenditore svizzero che tanta parte ebbe nella storia pionieristica del football nostrano: infatti Alfred Dick era diventato presidente della Juventus da poco quando chiamò Goodley a Torino per lavoro e per farlo giocare nella sua squadra. In realtà, come si legge nel volume di Alfredo Corinti Amichevolmente Juventus,, in occasione di un'amichevole del 1903. In quell'occasione la Juventus giocò contro il Club Athletique di Ginevra imbottita di riserve e di alcuni giocatori del F.C. Torinese in quanto il giorno dopo i bianconeri avrebbero dovuto disputare la finale del campionato contro il Genoa.Se quindi Goodley non lo ricordiamo certo come giocatore, il suo nome si lega alla storia della Juventus per un altro motivo:, quelle a strisce bianconere che se in un primo momento vengono accolte con disappunto, finiranno per diventare l'icona della squadra torinese.Come si è detto, quindi, nell'età del football dei pionieri in Italia il suo nome Goodley lo lega non tanto come calciatore.. Fu uno dei migliori arbitri del periodo pionieristico e non stupisce che proprio a lui sia stata affidata la direzione del primo incontro della nostra Nazionale, il 15 maggio 1910 contro la Francia. Arbitrò, inoltre, le partite di campionato e anche altre amichevoli della Nazionale italiana, sino a Italia-Belgio del 1913.ura quando riporta un brano di Mario Pennacchia, un frammento di una storia che meglio non potrebbe raccontarci di quegli anni eroici, di quei pionieri che si agitavano a caccia di una palla tra Ottocento e Novecento. Terminato di arbitrare l'incontro del 10 maggio 1913 tra Italia e Belgio,e per questo organizzano – grazie alla Gazzetta del Popolo, giornale con il quale aveva collaborato – una sottoscrizione di 25 centesimi a persona. L'iniziativa ha successo, l'orologio viene acquistato ma Goodley è più rapido di tutti e lascia l'Italia prima che il regalo possa essere consegnato. A quel punto scatta una ricerca spasmodica dell'amico in tutti i recapiti noti e meno noti, ma dell'inglese non si hanno più notizie.e così pensano bene di appiccicare sull'orologio un'etichetta “Destinato a Mister Goodley, forse morto”e di consegnarlo alla redazione della Gazzetta del Popolo e lì ci rimane, anno dopo anno, dimenticato sul fondo di un cassetto.. Il passaparola è contagioso e ben presto una gran folla vuole riabbracciare il vecchio amico e, tra una chiacchiera e l'altra, si scopre cheche lo aveva costretto a vagare per il paese e a ritornare in Inghilterra giusto il tempo per essere mandato sul fronte francese. Così tra un ricordo e un abbraccio a qualcuno venne in mente la storia dell'orologio, di quel regalo che quasi vent'anni prima era stato pensato per mister Goodley: ci si precipita nella sede della Gazzetta del Popolo per cercarlo e – miracolo! - viene effettivamente ritrovato, nel fondo di un cassetto e finalmente donato all'amico di un tempo che, ricevendolo, si lascia andare, commosso:. In patria si fece una vita e una famiglia vivendo e lavorando sempre a Nottingham, sino alla fine dei suoi giorni.