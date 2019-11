Ante Covic is no longer head coach of Hertha BSC. After intensive discussions, @michaelpreetz and @antecovic14 mutually agreed to terminate his contract. @J_Klinsmann will take over until the end of the season.



More https://t.co/oyM8CEmoKM pic.twitter.com/GSPBSGGPYp — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) November 27, 2019

Con un comunicato ufficiale, l'ha comunicato la rescissione del contratto di Ante. Decisiva la sconfitta di domenica per 4 a 0 contro l'Augsburg. A guidare la squadra della capitale tedesca, almeno fino alla fine della stagione, sarà Jurgen ​. L'Hertha si trova 15esima in Bundesliga a pari punti con il Fortuna Dusseldorf, in zona retrocessione.Klinsmann siederà sulla panchina dei biancoblu fino a giugno:. L'ex ct di Germania e Stati Uniti non allena dal novembre 2016, quando venne esonerato dal ruolo di commissario tecnico degli USA.Con queste parole Anteha commentato la notizia dell'esonero: "Il modo in cui abbiamo giocato l'ultima partita e i risultati hanno portato a questa decisione. L'Hertha per me non è solo un datore di lavoro e una decisione del genere fa male, naturalmente.