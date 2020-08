Aaron Hickey è pronto a dire sì al Bologna. Nonostante il tentativo del Bayern Monaco, il terzino sinistro scozzese dell'Heart of Midlothian (classe 2002) preferisce trasferirsi in Italia. Secondo il Corriere dello Sport, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a giugno 2021 per 2 milioni di euro.



Intanto il Bologna continua a lavorare sia sul talento ucraino Vladyslav Supryaga (classe 2000) della Dinamo Kiev, sia su Lorenzo De Silvestri (in scadenza di contratto col Torino).