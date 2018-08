Gonzalo Higuain via dalla Juventus, con un messaggio chiaro. Il Pipita nei giorni delle trattative per la cessione avrebbe contattato gli amici per informarli del suo futuro e in particolare avrebbe scritto all'ex compagno Dries Mertens, con cui ha condiviso anni a Napoli. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, infatti, Higuain mandò un messaggio al belga con - parola più, parola meno - questo testo: "Lascio la Juventus, forse vado da Sarri". Poi, tutto è cambiato, con il Chelsea che non ha affondato il colpo e la Juve che ha chiuso l'affare con il Milan.