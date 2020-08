Sarri si aggrappa a Higuain contro il Lione. L'attaccante argentino gioca titolare stasera contro il Lione in Champions League, ma può lasciare la Juventus a fine stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, al momento la soluzione più probabile per il suo futuro è la risoluzione del contratto. Questa è la tendenza degli ultimi giorni: lasciare la Juve, trovare un accordo economico per chiudere con Torino con un anno di anticipo sul contratto e a quel punto scegliere. Scegliere se smettere con il calcio oppure andare altrove, in MLS come sembra logico o chissà dove (in Spagna? in Argentina?) per un’ultima parte di carriera.