Gonzalo Higuain è stato messo alla porta dalla dirigenza bianconera dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo e l'ex Napoli non ha voluto lasciare la società senza una buonuscita che, di fatto, aiuterà il Milan a pagare una parte dello stipendio del calciatore argentino per il primo anno a Milano. Come riportato da Sky Sport, Higuain ha firmato un contratto da tre anni da 9 milioni di euro all'anno a stagione. La Juve, solo per la prima stagione, concorrerà al pagamento dello stipendio di Higuain con un versamento da 1,5 milioni di euro, l'equivalente della sua buonuscita, appunto.