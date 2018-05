Ieri il nostro Nicola Balice ha raccontato della possibile cessione da parte della Juve di Higuain, spiegando nei dettagli le motivazioni che potrebbero portare a questa clamorosa decisione. E ha anche spiegato chi sia la prima scelta del club bianconero per sostituire Gonzalo: l’idea è ancora più eclatante, visto che si tratta di Icardi, capitano e simbolo della grande rivale Inter. Ha altresì sottolineato le enormi difficoltà dell’operazione, anche perché la clausola rescissoria del centravanti nerazzurro è valida solo per l’estero e dunque il suo acquisto dovrebbe essere oggetto di una trattativa con la stessa Inter. Ma potrebbe quest’ultima cedere il giocatore più importante alla società più invisa ai tifosi?

Il Corriere della Sera di oggi è tornato sulla questione, aggiungendo un particolare: starebbe addirittura nascendo una trattativa tra Juve e Inter per uno scambio Higuain-Icardi, con conguaglio di cinquanta milioni, ovviamente a favore del club milanese.

Molti l’hanno definito fantamercato. E’ così? Pensiamo di no. Premesso che l’eventuale operazione non è complicata, ma complicatissima, anche per questioni ambientali (chiamiamole così), se si osserva con freddezza la vicenda ci si rende conto che uno scambio del genere potrebbe portare vantaggi a entrambe le società.

Il vantaggio della Juve: avrebbe un attaccante più giovane, anche se certamente meno esperto e tutto da collaudare a livello internazionale (Icardi non ha giocato nemmeno un minuto in Champions); uno che potrebbe essere il centravanti bianconero almeno per i prossimi cinque anni. Il costo dell’operazione sarebbe rilevante, ma verrebbe ammortizzato nel tempo.

Il vantaggio dell’Inter: considerate le difficoltà nelle quali si dibatte il club nerazzurro per fare fronte ai paletti imposti dall’Uefa, un’operazione del genere permetterebbe a Spalletti di avere una squadra molto più forte e competitiva fin da subito. Immaginate se Luciano potesse schierare Higuain là davanti e avere almeno altri 50 milioni da investire sul mercato, utilizzati magari per aggiungere Nainggolan (o Rafinha) a Verdi (o Politano). Un gruppo che, con De Vrij e Asamoah, acquisterebbe ben altra consistenza e completezza rispetto all’attuale per affrontare non solo il campionato ma anche la Champions.

Higuain e cinquanta milioni per Icardi: l’affare è complicato, complicatissimo, quasi impossibile. Ma forse converrebbe a tutti.

@steagresti