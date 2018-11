13.20 - E' durata appena 15 minuti l'udienza di Gonzalo Higuain davanti alla Corte d'Appello Federale; la sentenza sulla possibile riduzione della squalifica del giocatore argentino è attesa verso le ore 17. Alla sua uscita dalla Procura, il Pipita ha rilasciato una breve battuta: "Come è andata? Si saprà dopo".





12.40 - Higuain è stato accompagnato a Roma dal legale del club, l'avvocato Cantamessa. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la sentenza potrebbe anche non arrivare nella giornata di oggi, in quanto potrebbe essere chiesto un supplemento sulle dichiarazioni dell'arbitro Mazzoleni, facendo dunque slittare il verdetto.





12.30 - Quello di oggi è il giorno di Gonzalo Higuain, sbarcato in mattinata a Roma per recarsi nella sede della Procura della FIGC e fornire la propria deposizione davanti alla Corte d'Appello per provare a ottenere uno sconto sulle due giornate di squalifica comminate dal Giudice Sportivo per l'espulsione nel match con la Juventus. L'attaccante del Milan, che salterà le prossime sfide con Lazio e Parma, ha voluto essere presente di persona per ribadire il fatto di non aver mancato di rispetto all'arbitro Mazzoleni (con cui si era immediatamente scusato al termine della partita) e di non aver proferito alcun insulto. Higuain è partito di primo mattino dalla stazione Centrale di Milano per raggiungere poche ore dopo la stazione Termini di Roma, da cui si è subito recato nella sede della Procura Federale di via Campagna.