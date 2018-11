Gonzalo Higuain è stato espulso nella grande sfida tra Milan e Juventus, la prima da ex contro i bianconeri, dopo la cessione estiva. Sportmediaset ha analizzato il bilancio in carriera del Pipita per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, tanto per le ammonizioni quanto per le espulsioni. La versione bianconera dell'attaccante argentino è risultata essere quella "meno punita", senza che però questo abbia un collegamento diretto con la sua presenza alla Juventus o meno



Napoli (146 partite): 18 ammonizioni, 1 espulsione per doppia ammonizione.

Juventus (105 partite): 8 ammonizioni, 0 espulsioni.

Milan (13 partite): 4 ammonizioni, 1 espulsione diretta.