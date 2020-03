Non è questo l'articolo in cui prenderemo una posizione o giudicheremo il comportamento dei tre calciatori bianconeri, in fuga dall'Italia per motivi familiari, ritenuti peraltro validi dalle autorità. Considerando come ultimo giorno a contatto con Daniele Rugani quello dell'ultimo allenamento (martedì 10 marzo) prima dell'annuncio della sua positività (mercoledì 11 marzo), piuttosto“è fatto obbligo alle Autorità sanitarie territoriali competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva al Covid-19”.tant'è vero che nel comunicato ufficiale la società bianconera parlava di “isolamento domiciliare volontario”.Perché Higuain, Khedira, Pjanic sì e noi no? La stessa domanda merita almeno un'altra interpretazione e un'altra risposta. Quella più legata alla salute e a questo contesto di emergenzaavendo aspettato il tempo necessario previsto dall'incubazione (3-7 giorni) l'esito negativo è quindi considerabile definitivo o quasi. Tampone negativo, autocertificazione ritenuta valida, via libera per cambiare Paese.