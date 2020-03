si allena con la maglia della Juventus. Il centrocampista delsi mostra sui social all'opera nel nuovo campetto casalingo, vista l'impossibilità di allenarsi nel centro sportivo dei Red Devils per la pandemia di coronavirus. Un segnale di mercato?, positivi al Covid-19. Pogba e il compagno di squadra(connazionale del giocatore della) sfoggiano infatti le divise dei due colleghi militanti Serie A (Paul con la maglia di Matuidi, Lindelof con quella di Ekdal), come sottolineato dallo stesso Paul nel post su Instagram: "Il nuovo campo di allenamento chiamato.... 'Quarantine PP Arena', aperto 24/7. Divertitevi a lavorare a casa, con mio fratello Lindelof. Supporto i miei amici Blaise Matuidi ed Albin Ekdal, e tutti gli atleti e le persone nel mondo. Siate forti, state a casa e in salute.. Tutto qui, niente di più".- Niente messaggi di mercato, ma la maglia della Juve non passa inosservata viste le attuali situazioni di mercato che riguardano proprio i bianconeri e Pogba:, per quanto non sia l'unica opzione sul tavolo con Real Madrid e PSG interessati,. E la? Ragiona sulle pesanti cifre dell'eventuale operazione, vero ostacolo al ritorno di Pogba, ma la volontà reciproca di ritrovarsi tiene viva la pista. E quella maglia bianconera indossata ora solo per solidarietà fa sognare i tifosi.