Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, non è ritenuto incedibile dalla società bianconero. E Gonzalo Higuain, dal ritiro dell’Argentina, dove sta preparando il Mondiale, parla a ESPN anche del suo futuro: “Ho un contratto con la Juventus e nessuno mi ha comunicato nessuna variazione, sono molto tranquillo, la mia anima resta a Torino per ora. Se un giorno mi piacerebbe giocare in Premier? Certo che sì, è il miglior campionato al mondo e mi affascina molto. Guardare le partite inglesi è sempre uno spettacolo”.





SU BUFFON - “E' stato meraviglioso giocare con lui, essere suo amico, posso solo dire che è un grandissimo dentro e fuori dal campo. Mi ha detto che ci guarderà, sicuramente simpatizzerà per l'Argentina…”.





SUL MONDIALE - “E' sempre un sogno giocare questa competizione, è la sfida che affronto ora con una maturità maggiore e che tutti vogliamo vincere. Mi sento molto bene, la famiglia mi ha dato tanto, la testa è tutto nella vita. Se uno sta bene di testa, il resto arriva di conseguenza. Dybala ha sofferto quando era rimasto fuori dalle convocazioni ma ora è molto tranquillo e si sta allenando bene, si sta preparando al meglio per questa grande avventura”.