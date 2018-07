Due destini che si uniscono. Dopo aver giocato insieme nel Real Madrid,si sono 'sfiorati' alla Juventus e quest'estate sono entrambi protagonisti sul mercato.perché i campioni d'Italia sono già coperti in tutti i ruoli dell'attacco., così come Rugani (a 40 milioni).- Il fondo Elliott è disposto a fare un colpo in entrata, ma. A queste condizioni, come si legge sul Corriere dello Sport, il Milan potrebbe tentare l'assalto a. Tuttosport aggiunge che in alternativa