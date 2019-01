GIOCA A

, il gioco più appassionante e divertente del web.

Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.

Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su

Che futuro per? L'attaccante delè a Jedda con il resto della squadra, ma sia il suo impiego nella Supercoppa contro la Juventus è ora a fortissimo rischio. Nel frattempo il club rossonero sta lavorando, a Milano, per trovare un suo sostituto sul mercato.- Secondo quanto appreso dae lo staff rossonero sta monitorando minuto per minuto la sua condizione.Il direttore tecnico del Milan, Leonardo, è rimasto a Milano e non è volato a Jedda per raggiungere la squadra. I rossoneri sono al lavoro per provare a chiudere il prima possibile l'acquisto dal Genoa di Krzysztof Piatek. L'accordo non è ancora stato trovato, ma sarebbe il preludio alla cessione di Higuain.Attraverso il proprio profilo twitter, il Milan ha pubblicato le foto istituzionali scattate con il principe saudita Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, a cui è stata regalata la maglia numero 1 rossonera. Tutti presenti nella foto, tranne Gonzalo Higuain ().