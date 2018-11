Gonzalo, attaccante del, parla in conferenza stampa in vista della sfida col: "Rapporto con Gattuso? Rispetto e basato su ottimi valori, una relazione aperta e di confronto su tutto ciò che pensiamo. Abbiamo caratteri simili in campo, per quello penso che lui riesca a capirmi di più. Ma tra di noi tutto è sano, va benissimo".- "Non ho mai pensato di lasciare, la mia testa è tutta sul Milan e non mi sento la stella. Sono uno in più di questo gruppo, uno che deve aiutare a raggiungere la Champions. La base dello scorso anno mi ha spinto a venire qui, speriamo di raggiungere entro Natale i nostri due obiettivi".- "Non so cosa c'entra in questa conferenza. Non voglio dire nulla, non mi fa piacere di parlare di quelle cose".- "Ovviamente è una responsabilità forte ma che mi piace. La squadra credo che sta facendo bene, anche quelle partite in cui non ci sono stato. Quando non ho giocato non abbiamo mai perso. Mi fa molto piacere vedere la squadra come gioca e come si allena, i risultati non vanno sempre dalla nostra parte, ma dobbiamo guardare avanti".- "Non me lo aspettavo più competitivo, me lo aspettavo più fortunato. I punti che ci mancano sono tutti a fine partita, con il Napoli vincevamo 2-0. Il Milan lo vedo competitivo ma sfortunato, ce la siamo giocata con tutti. Meritiamo di stare un po'più in alto, ma non sono alibi".- "Credo che dobbiamo migliorare è restare con la testa in partita, sia quando facciamo gol che quando lo prendiamo, non dobbiamo andare giù. Siamo una squadra che fa 1-0 tante volte, ma dobbiamo restare concentrati"