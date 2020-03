Sarà rivoluzione in estate nell'attacco della Juventus. Tanti i nomi che circolano in orbita bianconera, dai brasiliani Gabriel Jesus e Kaio Jorge, a Icardi e Kane. Idee di mercato che escludono la permanenza di Gonzalo Higuain. Il Pipita può comunque rappresentare una fondamentale contropartita per arrivare ad un altro, giovanissimo obiettivo di Paratici. Secondo quanto riporta Don Balon, l’attaccante argentino è entrato nelle mire del Valencia, con cui la Juventus può imbastire una trattativa inserendo il cartellino di Ferran Torres, puro talento emerso nel corso di questa stagione.