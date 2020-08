. Dal mercato dovrà arrivare almeno un terzino, meglio se due. E un centrocampista, molto meglio se due. Ma soprattutto una punta che possa prendere il posto di Gonzalo, la cui trattativa per la risoluzione contrattuale catalizzerà molti degli sforzi delle maestranze bianconere in questi giorni.i. Piace, tanto, ad Andrea Pirlo. È ritenuto l'attaccante ideale per questa sua prima Juve: pronto, esperto, di talento, adatto per giocare sia con Cristiano Ronaldo che con Paulo Dybala, arrivato a un punto della carriera che gli può permettere anche di fare da terzo violino o dodicesimo uomo pur di tornare a vincere.magari al rientro dalla Nazionale. Per il resto non sembra un problema per la Juve poter trovare un accordo con la Roma, cash o via scambi.Ed è stato chiaro fin qui, con il suo entourage ma soprattutto col Napoli: vuole solo la Juve.compiendo grandi passi in avanti verso il Napoli, un accordo con Aurelio De Laurentiis sembra vicinissimo.. Però non c'è nemmeno il definitivo passo in avanti, verso di lui, Dzeko o qualunque altra punta: per quello è necessario che esca dalla pista Higuain.